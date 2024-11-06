Вашингтон, 6 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Украинские войска могут вести подготовку к ещё одному наступлению на приграничные районы России, написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты предположили, что целью ВСУ способны стать приграничье Брянской и Белгородской областей. К такому выводу они пришли, изучив характеристики техники, которую киевский режим собрался использовать для нападения.

Преимущественно речь идёт о колесных транспортных средствах. Для их боевого применения потребуется участок территории с асфальтированными дорогами. В публикации говорится, что за недавнее время ВСУ получили более 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских БТР VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, около 20 танков немецких танков Leopard 2A4 и другую технику.

Авторы статьи допустили, что Киев может решиться на такую атаку сразу после президентских выборов в США. Журналисты пояснили, что этим шагом украинские власти хотят убедить новое американское руководство в том, что по-прежнему готовы проводить крупные операции.

В публикации также отмечается, что, вероятно, киевский режим пошёл на «игру ва-банк», что означает, что в случае провала атаки Украина, скорее всего, потеряет поддержку Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что в этом регионе российская армия, Росгвардия и пограничники пресекли попытку вооружённых лиц пересечь государственную границу. Бой проходил в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района. Богомаз назвал обстановку в районе стабильной и контролируемой.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы готовит отвод украинских сил с территории Курской области.