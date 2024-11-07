Краснодар, 7 ноября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Потери украинских войск в Курской области с начала боевых действий превысили 30 тыс. человек. Об этом 7 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

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«Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. <…> Вот они зашли в Курскую область, потери колоссальные, больше, за три месяца боевых действий, потерь больше, чем за весь прошлый год у киевского режима, свыше 30 тысяч», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ВСУ, по приказу Запада держаться до выборов президента в США, засели в Курской области, несмотря на колоссальные потери.

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