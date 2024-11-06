Киев, 6 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой вывод парламентарий сделала из серии постов главкома в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где Сырский рассуждает о результатах атаки украинской армии на Курскую область и отмечает, что операция ВСУ якобы позволила отвлечь российские подразделения от других направлений.

«Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области», ― написала депутат в Telegram-канале.

При этом она указала, что за время атаки на российский регион украинские войска оставили ряд территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Безуглая также предложила Сырскому самому остаться в Курской области.

«Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написала парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Безуглая заявила, что Вооружёнными силами Украины фактически командуют враги собственной страны. По её информации, в рядах украинской армии на фронте начался «управленческий коллапс»: так, командование распределяет боеприпасы «любимчикам», а не туда, где они нужней. В связи с этим бригадам приходится покупать снаряды.

С 6 августа по состоянию на 4 ноября потери ВСУ в Курской области за время боевых действий на этом направлении превысили 29,6 тыс. человек. Только за сутки противник потерял более 350 бойцов, уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, были отражены две контратаки противника в направлении Новоивановки, а также сорваны атаки ВСУ в направлении трёх населённых пунктов Курской области.

5 ноября тульские разведчики Воздушно-десантных войск России перекрыли один из маршрутов прорыва украинских военных в Глушковском районе Курской области. Они установили минный шлагбаум на участке госграницы.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попытались отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.