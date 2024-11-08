Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Поздравление президентом России Владимиром Путиным избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства в ходе пленарной сессии «Валдая» можно считать официальным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

«Всё, что говорит президент, это официально», ― подчеркнул представитель Кремля.

Российский лидер 7 ноября со сцены пленарного заседания XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с избранием на пост главы Белого дома. Путин отметил, что Россия будет работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 6 ноября объявил о своей победе на выборах президента США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

В тот же день Песков заявил, что пока неизвестно, собирается ли президент России поздравлять будущего президента США с победой на выборах. При этом представитель Кремля напомнил, что речь идёт о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно «вовлечена в войну» против российского государства.

По его словам, даже если не будет официального поздравления в адрес Трампа, отношения между странами вряд ли станут хуже, чем есть сейчас. Также представитель Кремля заявил, что Путин теоретически может позвонить избранному президенту США, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события.