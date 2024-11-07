Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин теоретически может позвонить избранному президенту США Дональду Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных контактах Трампа и Путина.

Песков также отметил, что на данный момент нет понимания, когда и по каким вопросам может состоятся беседа российского лидера и избранного президента США.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства добавил, что поздравление Путиным Трампа с избранием можно считать официальным.

Неизвестно, пригласит ли Трампа президент России на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Москву в 2025 году, уточнил Песков.

«Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Путин 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Президенту России задали вопрос о Трампе. Глава российского государства отметил, что ему неизвестно, какой будет политика Трампа после возвращения в Белый дом. Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, подчеркнул глава российского государства.

По словам Трампа, разговор с Путиным может состояться.