Москва, 6 ноября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. В случае, если президент России Владимир Путин не поздравит кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, отношения между странами вряд ли станут хуже, чем есть сейчас, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ещё ухудшить практически невозможно, отношения исторически в самой низкой точке», — сказал Песков журналистам.

Песков назвал выборы президента внутренним делом Штатов и напомнил, что официального вступления Трампа на должность ещё нужно дождаться. Российский лидер неоднократно выражал готовность к диалогу с Вашингтоном. По словам Пескова, на данный момент администрация США демонстрирует противоположный тому настрой.

11 октября официальный спикер Кремля сообщил, что Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах. Он напомнил, что США проводят в отношении России крайне недружественную политику.

24 октября глава государства заявил, что выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона. Путин отметил, что если США открыты к строительству нормальных отношений с РФ, то и российская сторона будет делать то же самое.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате.