Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Президенту России задали вопрос о Трампе.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединённых Штатов Америки», — сказал Путин.

Глава российского государства отметил, что ему неизвестно, какой будет политика Трампа после возвращения в Белый дом. Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, подчеркнул глава российского государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928023" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление Президенту США

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.