Курск, 7 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщила 7 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также была сорвана одна атака противника.

«Подразделениями группировки (ВС РФ «Север». — Прим. ред.) отражены четыре контратаки противника в направлении населённых пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населённого пункта Новая Сорочина», — сказано в сообщении.

7 ноября пресс-служба военного ведомства также сообщила, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 150 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 30,2 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов Сырского в социальных сетях.

В то же время обозреватели американского журнала Forbes в этот же день написали, что украинские войска могут вести подготовку к ещё одному наступлению на приграничные районы России. Журналисты предположили, что целью ВСУ может стать приграничье Брянской и Белгородской областей. К такому выводу они пришли, изучив характеристики техники, которую киевский режим собрался использовать для нападения.

Возможное новое наступление ВСУ на российское приграничье обречено на поражение и приведёт к ещё более страшным последствиям для Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, политолог Алексей Леонков.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.