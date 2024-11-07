Москва, 7 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 бойцов на курском направлении, проинформировал 7 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль», — сообщили в Минобороны.

Также подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки отразили четыре контратаки ВСУ на данном направлении.

По данным оборонного ведомства на 7 ноября, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 30 200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1088 боевых бронированных машин.

Кроме того, противник потерял 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

6 ноября ИА Регнум передавало, что российские военные за сутки отразили в Курской области четыре контратаки украинских подразделений и сорвали атаку в направлении деревни Леонидово Суджанского района. В результате противник потерял до 30 бойцов, две американские БМП Bradley, боевую бронированную машину и автомобиль.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов Сырского в социальных сетях.