Москва, 7 ноября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за всё время боёв с августа превысили 30,2 тыс. бойцов. Об этом 7 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Кроме того, российские военные уничтожили 185 танков украинской армии.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также украинская армия лишилась 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 59 станций радиоэлектронной борьбы, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 радиолокационных станций ПВО.

Кроме того, российские силы уничтожили 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, и установку разминирования УР-77.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее на курском направлении украинская армия потеряла более 250 бойцов, а также восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномёта и восемь автомобилей.

Также военные ВС России за сутки отразили в Курской области четыре контратаки украинских подразделений и сорвали атаку в направлении деревни Леонидово Суджанского района.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 6 ноября заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попытались отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.