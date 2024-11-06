Москва, 6 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Возможное новое наступление ВСУ на российское приграничье обречено на поражение, и приведёт к ещё более страшным последствиям для Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил военный эксперт, политолог Алексей Леонков корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Американский журнал Forbes 6 ноября предупредил, что киевский режим якобы может вести подготовку к новому нападению на российское приграничье. В материале отмечается, что Вооруженные силы Украины за последнее время получили большое количество военной техники. Издании не исключает, что атака может быть совершена с целью убедить нового хозяина Белого дома в том, что ВСУ ещё способны на проведение крупных операций.

«Украина сейчас будет находиться в подвешенном состоянии относительно военной и финансовой помощи. Все деньги, вся военная помощь до конца 2024 года была выдана, как со стороны США, так и со стороны европейских государств, которые подписали с Украиной различные соглашения. И сейчас израсходовать то, что скоро будет считаться единицами, или вообще перестанет поставляться, обречёт киевскую хунту на более скорую смерть»,— убеждён эксперт.

Политолог напомнил, что в Курской авантюре участвовало гораздо больше бронетехники, особенно лёгкой, при этом уничтожено было свыше семисот единиц. Та техника, которую получил противник в последнее время не сгодится для какой-то крупной операции.

«Начинать какую-то наступательную операцию, чтобы угодить новому хозяину Белого дома, я думаю, что это самая большая глупость, которую совершит хунта Зеленского. Потому что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая сегодня ночью, по московскому времени, перед своими сторонниками, сказал, что в его правление войн не будет, он прекратит все войны»,— пояснил Леонков.

По мнению военного эксперта, любые действия со стороны ВСУ, попытки прорывов, авантюры и наступления, не способны растрогать Запад, и замотивировать его на новые выделения финансов и вооружения.

«После того, как стало ясно, кто будет хозяином Белого дома, Запад тоже, как говорится, переобулся в воздухе. И вряд ли будет оказывать такую поддержку украинскому режиму, как раньше. А для таких авантюр, которые предполагает американский журнал, нужны силы и средства, нужны подготовленные подразделения. У есть там 155-я бригада, которую подготовили во Франции. Но это же всего лишь одна бригада. В курской авантюре участвовало до двадцати бригад, и ничего не смогли сделать. Уже распространяется информация, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский собирается вывести те подразделения, которые остаются в Курской области в полуокружении, где их методично уничтожают. Поэтому какая-нибудь новая авантюра станет для них последним хлопком, если они на это отважатся. Со стороны Запада никто не будет им помогать в этой проблеме»,— заявил политолог.

Говоря о совпадении по времени итогов выборов президента США и публикации данной статьи в Forbs, стоит обратить внимание на то, что журнал всегда был рупором Демократической партии, указывает эксперт. Он объяснил, что демократы пытаются выдать желаемое за действительное, говоря о готовящемся новом наступлении.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область и попытались проникнуть вглубь территории. Российские военные не дали ВСУ прорваться и сейчас вытесняют их из приграничья. При этом украинская армия несёт большие потери. С момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 30 тыс. военных, 184 танка, 115 БМП, 107 бронетранспортёров и много другой техники.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов Сырского в социальных сетях.