* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 7 ноября, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Ущерб на сумму более 30 млн рублей был причинён российскому перевозчику из-за подрыва железнодорожных путей в Рязанской области гражданином России и Италии Русланом Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом другие официальные представители РЖД оценили ущерб на сумму более 15 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«В уголовном деле обвиняемого в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности Руслана Сидики появилась ещё одна потерпевшая сторона — крупнейшая российская компания-перевозчик, в том числе минеральных удобрений», — передаёт агентство информацию источника.

Отмечается, что в результате экспертиз установили причинение материального ущерба перевозчику в размере свыше 30 млн рублей после схода 19 вагонов с железнодорожного полотна на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, 11 ноября 2023 года Сидики подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. «Российские железные дороги» оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области в 30 млн рублей.

За подрыв путей украинская разведка обещала Сидики 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист завербовался по собственной инициативе, обещанных денег он не получил. В ходе допроса Сидики частично признал вину.

Кроме того, Сидики обвиняют в совершении девяти тяжких преступлений. По делу рязанского подрывника были допрошены 15 свидетелей.