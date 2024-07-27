Рязань, 27 июля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Гражданина России и Италии Руслана Сидики, подорвавшего железнодорожные пути в Рязанской области по указанию украинских спецслужб, обвиняют в совершении девяти тяжких преступлений, говорится в судебных документах.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет», — приводит содержание документов «Газета.Ru».

Уточняется, что мужчине инкриминируется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на другой и подготовка к третьему (все — в составе группы лиц). Также Сидики обвиняется по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под стражей на три месяца, до 24 октября. Обвиняемый рассказал, что рассчитывал получить от Службы безопасности Украины (СБУ) $15 тыс. за совершение теракта, но денег он так и не получил. По данным следствия, мужчина завербовался по собственной инициативе.

О задержании Сидики, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, Следственный комитет России сообщил 1 декабря 2023 года. На допросе он признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. По признанию мужчины, в феврале его завербовала украинская разведка, после чего его отправили в Латвию для прохождение курса диверсионной подготовки.

На допросе он также признался, что в июле при помощи четырёх дронов со взрывчаткой совершил атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.