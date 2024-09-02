* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Рязань, 2 сентября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Гражданин России и Италии Руслан Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе допроса признал частично вину.

Теракт

В частности, обвиняемый согласился с обвинением в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

При этом Сидики заявил, что его действия необходимо квалифицировать как диверсию, а не терроризм. Он также отрицал вину в прохождении обучения терроризму, написал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, «Российские железные дороги» (РЖД) оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области в 30 млн рублей. 11 ноября Сидики подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение.

За подрыв путей украинская разведка обещала ему 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист обещанных денег не получил. Кроме того, он завербовался по собственной инициативе.

Ранее Сидики говорил, что в феврале его отправили в Латвию для прохождения курса диверсионной подготовки. В марте он вернулся в Рязанскую область.