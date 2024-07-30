Москва, 30 июля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины обещало гражданину России и Италии Руслану Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) подданство Великобритании за совершение терактов на территории РФ, сообщили 30 июля ТАСС в правоохранительных органах.

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«ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — рассказал собеседник агентства.

Из материалов дела следует, что после того, как Сидики устроил подрыв железнодорожного полотна, украинские спецслужбы якобы перевели 15 тыс. долларов на счёт диверсанта в один из английских банков. Однако позднее выяснилось, что никаких счетов за границей у Сидики не было, а его имущество и счета в России были арестованы.

Ранее стало известно, что Сидики обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений. Ему инкриминируют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на другой теракт и подготовку к третьему (все — в составе группы лиц). Мужчину также обвиняют по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. 25 июля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под арестом на три месяца.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет сообщил о задержании Сидики в начале декабря 2023 года. В ходе допроса задержанный признался, что 11 ноября 2023 года подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате теракта 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение.

Росфинмониторинг в феврале внёс Сидики в перечень экстремистов и террористов.