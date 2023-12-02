Москва, 2 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы 2 декабря вынес решение отправить под арест на срок до 30 января 2024 года Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.

СК России

Сидики арестован в рамках уголовного дела по статье о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору, повлекшим причинение тяжкого имущественного ущерба (по части 2 статьи 205 УК РФ).

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