* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 сентября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Следствие допросило 15 свидетелей по делу гражданина России и Италии Руслана Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который подорвал железнодорожные пути в Рязанской области. Об этом говорится в судебных документах.

Мария Девахина / РИА Новости

Свидетели дали в отношении Сидики изобличающие показания, следует из документов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, 11 ноября 2023 года Сидики подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. «Российские железные дороги» (РЖД) оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области в 30 млн рублей.

За подрыв путей украинская разведка обещала Сидики 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист завербовался по собственной инициативе, обещанных денег он не получил. В ходе допроса Сидики частично признал вину.

Кроме того, Сидики обвиняют в совершении девяти тяжких преступлений. Ему инкриминируют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, совершение теракта, покушение на другой теракт и подготовку к третьему (все — в составе группы лиц). Сидики также обвиняют по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. 25 июля Басманный суд Москвы продлил срок содержания его под арестом на три месяца.