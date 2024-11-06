Москва, 7 ноября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. О разговоре главы киевского режима Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на тему «плана победы» в ироничной форме напомнила 6 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИА Регнум Харрис, Зеленский, Байден, Трамп

В Telegram-канале дипломат поинтересовалась, не обсуждал ли украинский лидер свой полёт на Марс с американским предпринимателем Илоном Маском.

«Многие бы скинулись», — написала Захарова, комментируя поздравительный пост Зеленского в соцсети Х после победы Трампа на выборах, рассчитывающего на дальнейшую поддержку Украины со стороны двух партий США.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что Белый дом продолжит оказывать поддержку Киеву.

Трамп 27 сентября встретился с Зеленским в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Глава киевского режима во время встречи с бывшим американским президентом заявил, что боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре. По его словам, для Киева «сила США будет очень велика».

В Киеве будут не очень рады победе на выборах президента США Трампа, поскольку экс-глава Белого дома не любит тратиться на помощь различным благотворительным организациям, а также союзникам, отметил 6 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.