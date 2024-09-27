Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский приехал на встречу с экс-президентом и кандидатом на пост главы США от Республиканской партии Дональдом Трампом под усиленной охраной.

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Кортеж под усиленной охраной полиции прибыл к небоскрёбу Trump Tower в Нью-Йорке утром 27 сентября по местному времени. Башня была окружена полицейскими и сотрудниками спецслужб.

Движение в центре Манхэттена частично перекрыли, вокруг здания установили бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин, сообщает «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий, в том числе военных. Он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября встретился с американским президентом Джо Байденом, одобрившим выделение нового пакета помощи Украине.

Предполагалось, что Зеленский встретится и с Трампом, но позже стало известно, что стороны не смогли договориться. По данным СМИ, команда Трампа пригласила Зеленского в резиденцию политика, но украинская сторона отказалась, чтобы не создать впечатление поддержки кандидатуры Трампа. В итоге местом для встречи выбрали Trump Tower в Нью-Йорке.

Трамп и Зеленский ранее заочно обменялись резкими заявлениями. Кандидат в президенты США назвал главу киевского режима «лучшим торгашом в истории» и отметил, что Украине следовало согласиться на перемирие с Россией на любых условиях. В свою очередь Зеленский заявлял, что Трамп, рассуждая о возможности закончить конфликт на Украине за 24 часа, не понимает, о чём говорит.