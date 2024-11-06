Париж, 6 ноября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. После победы на выборах президента США кандидата Дональда Трампа Франция и Германия будут работать над созданием более единой, сильной и суверенной Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

Global Look Press/White House/via Globallookpress.com

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы. Сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и ценности», — указано в публикации.

Макрон уточнил, что аккурат перед публикацией он провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября, выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».

Ранее Макрон заявлял, что Трамп не сумеет одержать победу на выборах, однако затем одним из первых поздравил его. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это событие, пошутила над Макроном, посоветовав ему «сменить информатора».

Евросоюз уже готовится к полномасштабной торговой войне с США в случае победы Трампа, сообщил 22 октября американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов. Трамп в преддверии выборов упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. По словам политика, необходимо ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести производство на американскую территорию.