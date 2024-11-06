Флорида, США, 6 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что одержал на выборах «изумительную победу», которая станет прологом «золотой эпохи» в американской истории.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Начнётся действительно золотой век Америки», — сказал Трамп, выступая в ночь на 6 ноября в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Он отметил, что страна нуждается в помощи, и пообещал помочь ей «исцелиться». Политик также подчеркнул, что его правление «позволит сделать Америку снова великой».

Согласно прогнозу телеканала Fox News и газеты The Hill, Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, что необходимо для победы на президентских выборах, и опередил свою соперницу от правящей Демократической партии США Камалу Харрис. По информации Associated Press, отрыв Трампа от Харрис превысил 5 млн голосов избирателей на общенациональном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, первым поздравления Трампу направил президент Сальвадора Найиб Букеле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предполагаемую победу Трампа «величайшим камбэком» в американской политической истории и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, и пожелала американскому народу преодолеть этот этап. По её словам, для Москвы нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с РФ.