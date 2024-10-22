Арлингтон, США, 22 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Евросоюз уже готовится к полномасштабной торговой войне с США в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в ноябре, пишет американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Global Look Press

«План ЕС в торговой войне Трампа: «Бей быстро и жёстко». В Евросоюзе готовятся к действиям по торговле, направленным на то, чтобы заставить Дональда Трампа сесть за стол переговоров. Европейские лидеры усвоили урок во время первого президентства Трампа и более сплочены и полны решимости, чем когда-либо, дать ему отпор», — отмечено в публикации.

В материале уточняется, что лидеры Евросоюза уверены: чем жёстче будут ответные меры, тем скорее Трамп согласится на переговоры. Поэтому они планируют создать для США максимально дискомфортные условия торговли, чтобы как можно быстрее склонить американцев к переговорам.

Трамп в преддверии выборов упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести производство на американскую территорию.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, из анализа результатов последних опросов общественного мнения в США, которые 18 октября привёл RealClearPolitics, стало известно, что Трамп опережает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. В среднем экс-президента США в них готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%.

Согласно опросу, проведённому американским изданием The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, большинство американцев считают Дональда Трампа сильным лидером, способным решить проблемы страны в экономической сфере и вопросах миграционной политики, а Камалу Харрис — человеком, вызывающим смех.