Москва, 6 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявлял, что, согласно его информации, кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет одержать победу на выборах, нужно сменить источники информации. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Напомню, накануне тот же Макрон сказал: «Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки». Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации», — отметила она.

Захарова уточнила, что Макрон был одним из первых, кто поздравил с победой Трампа, несмотря на свои ранние заявления о небольшой вероятности этого события.

Как передавало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.