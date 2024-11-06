Минск, 6 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп стал победителем на выборах главы Белого дома. Об этом белорусский лидер заявил 6 ноября на церемонии открытия бассейна международного стандарта в Минске.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава республики поднял тему споров о значении социализма. Он напомнил, что это политическое направление ранее подверглось гонениям. Лукашенко также указал на то, что понятие «социализм» стало ругательным в США, и подчеркнул, что Трамп критиковал по этому поводу свою соперницу по выборам — вице-президента страны Камалу Харрис.

«Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый капиталист. Естественно, миллиардер», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко добавил, что в мире начинают говорить о социализме все больше и больше.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил, что победил на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он предположил, что наберёт более 315 голосов выборщиков по результатам голосования.

Телеканал Fox News в свою очередь спрогнозировал, что Трамп наберёт 277 голосов и обеспечит себе победу, для которой необходимым минимумом является 270 голосов. С победой Трампа уже успели поздравить президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие лидеры.

Действующий глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность в том, что он победил бы на выборах Трампа, если бы не вышел из предвыборной гонки. По мнению политика, он смог бы мобилизовать штаты, традиционно голосующие за демократов.