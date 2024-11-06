Вашингтон, 6 ноября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Выбывший в июле из президентской гонки действующий глава Белого дома Джо Байден по-прежнему уверен, что победил бы в случае участия в ноябрьских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Учитывая стабильную поддержку Байдена среди белых избирателей рабочего класса, в 2020 году обеспечивших исход президентской гонки в его пользу, он верит, что смог бы мобилизовать штаты, традиционно голосующие за демократов, в то время как штаб Камалы Харрис называет это лишь одним из путей к победе», — указали авторы.

Кроме того, Байден считает, что если бы в 2016 году он стал кандидатом от демократов вместо Хиллари Клинтон, то его политического оппонента Дональда Трампа не избрали бы на первый срок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При этом он решил продолжить исполнять полномочия до окончания нынешнего срока в январе 2025 года. За три с половиной года, когда он возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию», утверждал Байден.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома отмечал, что Джо Байден выбыл из предвыборной гонки не по состоянию здоровья.

По прогнозам телеканала Fox News, республиканец Дональд Трамп одержит уверенную победу на выборах 47-го президента США в нескольких штатах. По расчётам, он набрал более половины от необходимых для лидерства 270 голосов выборщиков (196) против 112 у его соперницы Камалы Харрис (Демократическая партия).