Вашингтон, 6 ноября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В настоящее время кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Это следует из предварительных данных голосования, опубликованных телеканалом CNN.

Matt Rourke/AP/TASS Дональд Трамп

Так, в Аризоне у Трампа после обработки 52% бюллетеней 49,8% голосов, у кандидата от демократов Камалы Харрис — 49,3%. В Джорджии обработано 93% бюллетеней. Здесь бывший президент США заручился поддержкой 50,7% избирателей, Харрис — 48,4%.

В Мичигане, где обработано 44% бюллетеней, у Трампа — 51,3%, у Харрис — 46,9%, в Неваде (обработано 2% бюллетеней), Пенсильвании (после обработки 83% бюллетеней) кандидат от республиканцев лидирует с 73% и 51,2% соответственно, у Харрис — 26,2% и 47,7%.

В Северной Каролине после обработки 90% бюллетеней у Трампа — 50,8%, у Харрис — 47,8%. В Висконсине у Трампа — 50,8%, у Харрис — 47,6%. Здесь подсчитали 75% бюллетеней.

Как передавало ИА Регнум, агентство Associated Press считает, что скорее всего Трамп одержит победу более чем в 20 штатах, а Камала Харрис будет лидировать более чем в 10 штатах. По данным журналистов, республиканец уже получил поддержку 230 выборщиков, у демократов 187 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать голоса не менее чем 270 выборщиков.

Согласно данным сайта для прогнозов Polymarket, вероятность победы в выборах президента США существенно возросла у кандидата от Республиканской партии. По состоянию на 07:35 мск, шансы Трампа на победу превышали 94%. Ранее по оценкам букмекеров шансы Трампа на победу составляли 71,1%. Вероятность лидерства его соперницы Камалы Харрис оценивалась чуть более чем в 5%.

Уверенную победу Дональда Трампа прогнозируют в нескольких штатах. По подсчётам журналистов, Трамп победит в Техасе, Флориде, Огайо, Теннесси, Индиане, Миссури, Алабаме и Южной Каролине, Кентукки и Луизиане, Оклахоме, Миссисипи, Арканзасе и Канзасе, Небраске, Западной Вирджинии, Северной и Южной Дакоте, а также Вайоминге.

Согласно прогнозу, экс-глава Белого дома может объявить о победе на выборах досрочно, утверждала телекомпания CBS. При этом не исключалось, что Камала Харрис по мере подсчёта бюллетеней для досрочного голосования и присланных по почте может завладеть преимуществом.