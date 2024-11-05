Москва, 5 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества. Американскому народу стоит пожелать преодолеть этот этап, заявила 5 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency

По её словам, новому хозяину Белого дома следует сосредоточиться на проблемах своей страны и не искать «приключений за десятки тысяч миль» от США. Что касается Москвы, то для неё нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с РФ.

«Желаем американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Дипломат добавила, что если курс США в отношении России изменится, Москва готова изучить все предложения на соответствие своим интересам. В любом случае, эти интересы, особенно в области национальной безопасности, РФ продолжит решительно отстаивать.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина для Вашингтона — ключевой элемент гибридной войны против России. Он призвал не воспринимать серьёзно высказывания кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, так как их заявления — часть предвыборной полемики. По словам министра, в отношениях между Россией и США наблюдается глубокий кризис, однако Вашингтон не готов разрывать связи с Москвой.

Президентские выборы в США по традиции стартовали в коммуне Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, на участке, открывшемся в полночь 5 ноября в отеле The Balsams. Первые шесть голосов поровну разделились между Трампом и Харрис.

3 ноября газета The New York Post опубликовала результаты социологического опроса, согласно которым Трамп сравнялся с Харрис по уровню поддержки — по 49% избирателей готовы отдать голоса за каждого из них. Остальные 2% опрошенных заявили, что проголосуют за других политиков.

Харрис досрочно проголосовала на выборах и отправила бюллетень в Калифорнию по месту своей регистрации.