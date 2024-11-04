Москва, 4 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала президенту РФ Владимиру Путину товарищеское приветствие от лидера Республики Чосон Ким Чен Ына. Об этом 4 ноября сообщили в Кремле.

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Ранее стало известно, что глава российского государства провёл встречу с Цой Сон Хи, которая находится с официальным визитом в Москве.

«Имею честь передать вам глубокое искреннее теплое товарищеское приветствие от уважаемого председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — сказала министр.

В ответ Путин попросил главу МИД также передать Ким Чен Ыну пожелание всего наилучшего. Цой Сон Хи поблагодарила российского лидера за то, что он нашёл время для встречи с ней.

Президент в свою очередь напомнил, что 2 ноября Россия отмечает День народного единства. Он подчеркнул, что встречаться с друзьями в праздник является очень хорошей традицией.

Как сообщало ИА Регнум, Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом 29 октября. В посольстве России в Пхеньяне уточнили, что её поездка в РФ проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами.

1 ноября Цой Сон Хи встретилась в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров глава МИД КНДР выразила уверенность, что Россия одержит победу в рамках специальной военной операции.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, отметил, что Россия и КНДР являются близкими соседями, которые постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровнях.

В июне Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Дмитрий Песков заявил, что указанный документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договор между Россией и КНДР является бессрочным. Она добавила, что соглашение носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлено против интересов третьих стран.