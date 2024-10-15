Москва, 15 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Соглашение России с КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности, заявил 15 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/РИА Новости

Спикеру Кремля задали вопрос, окажут ли России и КНДР взаимную помощь в случае военного конфликта с третьими сторонами.

«В договоре перечислены формулировки, они достаточно однозначные. Главное, что этот договор подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в безопасности», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений

Как сообщалоИА Регнум, 8 октября глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону украинского конфликта для поддержки России. Южнокорейский военный в связи с этим напомнил о взаимном договоре, подписанном Россией и КНДР, назвав его «похожим» на военный союз. Песков позднее назвал подобные сообщения похожими на информационную утку.

20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.