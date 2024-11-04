Москва, 4 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 4 ноября провёл встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал он.

Песков уточнил, что в ходе мероприятия Путин передал приветствие и наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. 24 октября Госдума ратифицировала этот документ. Песков отметил, что указанное соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

29 октября стало известно, что Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. В посольстве России в Пхеньяне отметили, что её поездка в РФ проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами.

1 ноября Цой Сон Хи встретилась в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД КНДР выразила уверенность, что Россия одержит победу в рамках специальной военной операции.