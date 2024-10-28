Пхеньян, 29 октября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Делегация во главе с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в посольстве России в КНДР.

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«Поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в РФ проходит в рамках стратегического диалога, договорённость об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

В международном аэропорту Пхеньяна с Цой Сон Хи встретился посол России в КНДР Александр Мацегора, пожелавший коллеге плодотворной поездки.

Отмечается, что в соответствии с достигнутыми между Россией и КНДР договорённостями регулярные консультации будут проводиться на всевозможных дипломатических уровнях.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Цой Сон Хи прибыла в Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Визит был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В ходе встречи президента России Владимира Путина и главы МИД КНДР обсуждались двусторонние отношения между государствами, ситуация на Корейском полуострове и ряд вопросов международной повестки.

19 июня Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.