Москва, 25 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Договор России и КНДР о стратегическом партнёрстве является бессрочным, сообщила 25 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Гунеев Мария Захарова

Документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, рассказала Захарова «РИА Новости».

«Подписание указанного документа является закономерным следствием выхода традиционных отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на беспрецедентно высокий уровень, а также происходящих сдвигов в геополитической обстановке, которые рождают необходимость качественного обновления правовых основ для обоюдовыгодного двустороннего взаимодействия», — отметила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, договор между Москвой и Пхеньяном был подписан лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня по итогам переговоров. 24 октября Госдума РФ ратифицировала его. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что соглашение РФ и КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.

Президент ранее рассказал, что согласно четвёртой статье договора РФ и КНДР одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств.

Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью, отметил Путин. Москва никогда не сомневалась, что Пхеньян относится к договорённостям двух стран серьёзно, добавил он.