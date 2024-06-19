Пхеньян, 19 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве по итогам переговоров 19 июня в Пхеньяне.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Лидеры России и Северной Кореи поставили свои подписи под документом.

Ранее Путин сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период. По его словам, визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году существенно помог строительству межгосударственных связей.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.

Целью нового документа, добавил Ушаков, будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. После торжественной церемонии, в ходе которой лидеры представили друг другу членов своих делегаций, они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.

Путин на переговорах заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. После переговоров в широком составе лидеры около двух часов общались тет-а-тет.