Москва, 1 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика не сомневается в победе России в конфликте на Украине. Об этом 1 ноября заявила глава МИД страны Цой Сон Хи на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства», — сказала она.

Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР до победного дня «будет твёрдо стоять рядом с российскими товарищами».

Как передавало ИА Регнум, Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с начала спецоперации поручил оказывать России мощную поддержку без оглядки на другие государства. Она добавила, что взаимоотношения двух государств выходят на новый уровень «непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества с перспективой на 100 лет вперёд.

30 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. Он также подчеркнул, что ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.

19 июня Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.