Казань, 25 октября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Страны ― близкие соседи, которыми являются Россия и КНДР, постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровнях. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году.

Владимир Смирнов/РИА Новости Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Представитель Кремля подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика ― это сосед России, с которым Москва активно развивает связи во всех возможных областях.

«И, конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровнях», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий официальный визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре 2023 года. Северокорейский лидер приехал на своём бронепоезде.

3 сентября прошла встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил российского лидера посетить Пхеньян.

15 сентября лидер КНДР побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

Перед этим Ким Чен Ын посещал Россию в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.

Лидеры России и КНДР виделись также летом текущего года во время визита Путина в Пхеньян 18 июня. Главы государств обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в феврале 2024 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Кроме того, лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается.