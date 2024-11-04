Вашингтон, 4 ноября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. Об этом 4 ноября сообщило издание The Hill.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

«Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон», ― отметили авторы материала.

По их мнению, Зеленского к столу переговоров политик подтолкнёт с помощью сокращения американской поддержки.

«России он мог бы пригрозить прямо противоположным: расширением поддержки Украины со стороны США и жёсткой экономической войной против России», — указано в материале.

Издание утверждает, что стороны конфликта приближаются к ситуации цугцванга, когда игрок, вынужденный сделать ход, может только ухудшить свое положение. В этой ситуации подобный ультиматум будет эффективным в достижении мира на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования конфликта на Украине. Так, в июне он говорил о том, что в случае победы на выборах в США сможет всё уладить ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года.

14 октября кандидат в президенты США упрекнул действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине. Он также в очередной раз заявил о хороших отношениях и с Путиным, и с Зеленским, добавив, что при его администрации украинского конфликта якобы не было бы.

Обозреватель американского издания American Conservative (AC) Питер ван Бурен 28 октября заявил, что в случае победы Трампа на американских выборах политик радикально поменяет нынешний курс Вашингтона в отношении Киева и перейдёт к диалогу с Москвой. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Трамп может потребовать от России отвести войска в зоне специальной военной операции.

Зеленский в свою очередь заявил, что бывший президент США не сможет заставить Киев уступить территории России ради завершения конфликта на Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на американских президентских выборах.