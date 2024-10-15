Штат Пенсильвания, США, 15 октября, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден неспособен урегулировать конфликт между Украиной и Россией. Такое заявление сделал 14 октября кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт путём мирных переговоров и упрекнул Байдена в том, что глава Белого дома давно не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.

«Байден не сделал ничего, чтобы урегулировать данный конфликт. Он даже ни разу не поговорил с Путиным на протяжении более чем года», — отметил кандидат в президенты США.

Политик-республиканец в очередной раз напомнил, что у него хорошие отношения и с президентом России, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп указал, что при его администрации конфликта между Москвой и Киевом не произошло бы никогда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США от республиканцев Трамп высказал опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны. По мнению политика, в течение следующих трёх-четырёх месяцев такая война может начаться.

Трамп заверил, что в случае победы на выборах президента США способен закончить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.