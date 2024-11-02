Киев, 2 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от президента РФ Владимира Путина отвести российские войска в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

White House

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января. Сделает ли он это — мы не знаем», — процитировало его 1 ноября издание «Интерфакс-Украина».

По мнению Волкера, у Трампа в окружении есть сторонники с противоположными взглядами на конфликт на Украине, но он сам не захочет поражения Киева, пока будет президентом. В противном случае на него возложат ответственность за это, как это было с действующим президентом США Джо Байденом, который попал под шквал критики из-за вывода американских войск из Афганистана.

Волкер также напомнил, что Трамп постоянно обвиняет Байдена в слабости из-за его решений по Украине, что также подтверждает нежелание кандидата от республиканцев допустить победу России. Если же на выборах победит Харрис, то она продолжит курс действующего президента, то есть будет и дальше поддерживать Киев, добавил бывший сотрудник Госдепа.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро добиться урегулирования украинского конфликта. В июне он сообщил, что в случае победы на выборах сможет всё уладить ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что Трамп сможет быстро остановить конфликт. При этом представитель Кремля не исключил, что призывы избранного президента к переговорам как-то повлияют на решение Киева, хотя это маловероятно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призывы Трампа к разрешению украинского кризиса, отметил, что Москва приветствует любые мирные инициативы, которые могут привести к желаемому результату. При этом для полноценного урегулирования конфликта нужно устранить его первопричины, подчеркнул глава ведомства.

25 октября Путин заявил о готовности к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу РФ. Никаких «разменов» не будет, подчеркнул глава государства.