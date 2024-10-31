Киев, 31 октября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет заставить Киев уступить территории России ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 31 октября в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Global Look Press/IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE

«Если Трамп в случае победы захочет быстро завершить конфликт, заставив Украину отказаться от территорий, то у него ничего не получится», — процитировал его телеканал.

При этом Зеленский не исключил, что новый президент США может сократить объёмы военной помощи Украине и тогда её поражение будет неизбежным. По его словам, вместо «территориального компромисса» нужно искать «дипломатическое решение» конфликта, которое бы устроило Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в июне пообещал, что в случае победы на выборах добьётся завершения конфликта на Украине ещё до инаугурации, которая должна пройти в январе 2025 года. При этом он не раскрыл подробности своего плана.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в сентябре завил, что план урегулирования конфликта на Украине предусматривает создание демилитаризированной зоны. Киев также должен будет предоставить Москве гарантии, что Украина не присоединится к НАТО и другим военным объединениям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября исключил вариант, что конфликт на Украине завершится с «ничейным» результатом. Такой исход событий не обеспечит интересы ни одной из сторон, объяснил он.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, добавил глава государства.