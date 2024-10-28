Вашингтон, 28 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Киевский режим будет вынужден отказаться от уже утраченных территорий при завершении украинского конфликта. Такое мнение 28 октября высказал обозреватель американского издания American Conservative (AC) Питер ван Бурен.

Global Look Press/Andrey Nekrasov

По его словам, итоговое «мирное» соглашение в этом случае, как и в большей части конфликтов без чёткого исхода, скорее всего, будет очень неприятным для украинской стороны.

«У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придётся уступить территорию — возможно, под видом «подконтрольной России буферной зоны» или иного ловкого оправдания», — говорится в публикации.

Ван Бурен отметил, что в случае победы на американских выборах экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа политик радикально поменяет нынешний курс Вашингтона в отношении Киева и перейдёт к диалогу с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс заявил, что Украине придётся отказаться от территорий, которые ранее входили в её состав, для окончания конфликта с Россией. По его словам, в этой ситуации Вашингтону необходимо спросить представителей России и Украины, «что им нужно», а потом «навязать» им решение вопроса дипломатическим путём.

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак 27 октября заявил, что для начала переговорного процесса по конфликту на Украине якобы нужно вернуться к границам до 24 февраля 2022 года. По его утверждению, после этого Киев начнёт обсуждение «возврата» суверенитета Украины и границ 1991 года.

Президент России Владимир Путин 25 октября отмечал, что никаких «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова к разумным компромиссам, но на основании сложившихся на земле реалий.