В США предрекли Украине потерю территорий при завершении конфликта
AC: Украине придётся отказаться от ряда территорий при завершении конфликта
Вашингтон, 28 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Киевский режим будет вынужден отказаться от уже утраченных территорий при завершении украинского конфликта. Такое мнение 28 октября высказал обозреватель американского издания American Conservative (AC) Питер ван Бурен.
По его словам, итоговое «мирное» соглашение в этом случае, как и в большей части конфликтов без чёткого исхода, скорее всего, будет очень неприятным для украинской стороны.
«У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придётся уступить территорию — возможно, под видом «подконтрольной России буферной зоны» или иного ловкого оправдания», — говорится в публикации.
Ван Бурен отметил, что в случае победы на американских выборах экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа политик радикально поменяет нынешний курс Вашингтона в отношении Киева и перейдёт к диалогу с Москвой.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс заявил, что Украине придётся отказаться от территорий, которые ранее входили в её состав, для окончания конфликта с Россией. По его словам, в этой ситуации Вашингтону необходимо спросить представителей России и Украины, «что им нужно», а потом «навязать» им решение вопроса дипломатическим путём.
Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак 27 октября заявил, что для начала переговорного процесса по конфликту на Украине якобы нужно вернуться к границам до 24 февраля 2022 года. По его утверждению, после этого Киев начнёт обсуждение «возврата» суверенитета Украины и границ 1991 года.
Президент России Владимир Путин 25 октября отмечал, что никаких «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова к разумным компромиссам, но на основании сложившихся на земле реалий.