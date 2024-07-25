Вашингтон, 25 июля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Конфликт на Украине пообещал урегулировать до своей инаугурации экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах. Такое заявление политик сделал 24 июля, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент», — объявил Трамп.

Кроме того, политик-республиканец пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики действующей администрации Белого дома во главе с президентом США Джозефом Байденом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп провёл телефонные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп охарактеризовал разговор как «очень хороший» и указал, что он, как следующий президент Соединенных Штатов принесёт мир во всём мире и положит конец конфликту между Россией и Украиной.

В случае победы на выборах Трамп, по его словам, будет готов начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине и сделает это без посредников. По словам Трампа, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.