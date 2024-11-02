Москва, 2 ноября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Об этом 2 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Можно ответственно сказать, что перелом произошёл. Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях», — приводит его слова Lenta.ru.

Депутат отметил, что сейчас идёт активное выдавливание противника. По его словам, каждый населённый пункт, который берут под контроль российские военные, имеет важное значение.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), 1 ноября — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское, 31 октября — Ясную Поляну, 30 октября — село Кругляковка в Харьковской области, а 29 октября — город Селидово.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен заявил, что ВС России продвигаются в Донбассе с невиданной с момента начала СВО скоростью. Он также указал, что российские военные в период с начала августа по конец сентября освободили от украинских формирований более 820 кв. км территории.

Ускорение наступления российских военных также отметил президент России Владимир Путин. Как уточнил глава государства, территории, которые освобождают ВС РФ, исчисляются квадратными километрами.