Москва, 29 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Армия России освободила от украинских войск город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобождён город Селидово Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября стало известно, что Вооружённые силы России освободили в ДНР населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

Российские военные 28 октября освободили населённый пункт Цукурино в ДНР. Они также поразили позиции украинской армии около Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, отразив 11 попыток контратак противника.

Российская группировка войск «Центр» 27 октября освободила населённый пункт Измайловка в ДНР. За сутки украинские формирования потеряли на этом участке фронта до 600 боевиков, а также 16 единиц техники.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских формирований обрушился под натиском Вооружённых сил России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов.