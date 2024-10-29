Киев, 29 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Фронт украинских формирований на фоне усталости личного состава и нехватки резервов обрушился под напором Вооружённых сил России. Такое мнение 29 октября высказал генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся», — заявил он в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, опубликованном на YouTube-канале последнего.

По словам генерала ВСУ, это произошло по трём причинам: из-за дефицита боеприпасов и оружия, нехватки личного состава и пополнений, а также из-за «разбалансированности» управления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября морпехи Черноморского флота группировки российских войск «Север» отразили атаку ВСУ и уничтожили колонну техники противника в приграничье Курской области. В составе колонны украинских боевиков были уничтожены семь бронемашин и два танка.

Армия России 28 октября освободила населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные также нанесли удары по украинским боевикам у Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишнёвого в ДНР, отразив 11 контратак противника.

Ранее в этот же день из данных Минобороны стало известно, что ВСУ потеряли за сутки в зоне проведения специальной военной операции свыше 2045 военнослужащих. Больше всего военных (до 665) украинская армия потеряла в зоне ответственности военных российской группировки «Юг».