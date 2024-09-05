Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил об успешных действиях подразделений группировок войск «Восток» и «Центр» в зоне спецоперации.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наши войска ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар треугольник захватила 7 на 5 км», — сказал он в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. (ВЭФ-2024).

На донецком и покровском направлениях отмечаются успехи группировки войск «Центр». Освобождённые территории там, по словам Путина, исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами, «четыре на пять, три на пять и так далее».

Как сообщало ИА Регнум, в рамках сессии Путин назвал приоритетом спецоперации освобождение Донбасса. Он подчеркнул, что попытки киевского режима остановить наступление российской армии не увенчались успехом. ВС России стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать украинские формирования из приграничных районов Курской области.

4 сентября подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). При освобождении поселения украинские военные спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях. С 24 по 30 августа российская армия освободила семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации.

В тот же день военные группировки «Центр» освободили от украинской армии село Карловка в ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 480 военных, боевую бронемашину MaxxPro американского производства, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» калибра 122 мм и противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм.