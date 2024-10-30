Харьков, Украина, 30 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. ВС России освободили от украинских формирований село Кругляковка в Харьковской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Военными группировки было нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-ймеханизированных, 3-й штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах поселений Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Российские бойцы отразили пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Украинская армия потеряла до 410 военных, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, американское 105-миллиметровое орудие М119, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня «Верба». Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск освободили от ВСУ город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). В тот же день Вооружённые силы России освободили в ДНР населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских формирований обрушился под натиском Вооружённых сил России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов.