Москва, 31 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российские подразделения в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ясная Поляна», — сообщил он.

Конашенков добавил, что эта группировка также за последние сутки нанесла удары по отрядам двух бригад ВСУ возле населённых пунктов Великая Новосёлка и Раздольное в ДНР. Кроме того, российские бойцы отразили контратаку морских пехотинцев украинской армии.

Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 100 бойцов, две бронемашины, шесть автомобилей и французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ отводит войска из находящегося в республике Курахово. Российские подразделения наступают на город из Угледара, для противника возникла угроза окружения.

30 октября бойцы российской войсковой группировки в ходе спецоперации освободили село Кругляковка в Харьковской области. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 410 военнослужащих, три единицы бронетехники и другое вооружение.

Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России 29 октября освободила город Селидово в ДНР. В тот же день российская войсковая группировка «Юг» заняла населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР.

Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт ВСУ «посыпался» под натиском ВС РФ. Это произошло из-за дефицита боеприпасов, усталости украинских бойцов и нехватки резервов, объяснил он.