Москва, 1 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в Донбассе. Об этом 1 октября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождены населённые пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтёрское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков добавил, что подразделения группировки войск «Центр» армии России также освободили Леонидовку в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября армия России освободила населённый пункт Ясная Поляна в ДНР. Также военные группировки российских войск «Восток» нанесли удары по позициям украинских формирований у Великой Новосёлки и Раздольного в ДНР, отразив одну контратаку противника.

ВС РФ 30 октября освободили село Кругляковка в Харьковской области. ВСУ за сутки лишились на этом направлении до 410 бойцов, а также трёх единиц бронетехники и другого вооружения.

Российская группировка войск «Центр» 29 октября освободила город Селидово в ДНР. Также Южная группировка войск армии России в этот же день освободила населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР.