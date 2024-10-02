Вашингтон, 2 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ведут продвижение в Донбассе с невиданной с момента начала спецоперации скоростью. Такое мнение 2 октября выказал аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен в беседе с американской газетой The Washington Post (WP).

Алексей Коновалов/ТАСС

«Российские войска … [освободили] территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года», — приводятся слова эксперта в материале издания.

По его словам, ВС России за этот период было освобождено от украинских формирований около 823 кв. км территории. При этом наиболее успешное продвижение российских военных пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда украинские боевики вторглись в приграничные районы Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что обстановка на фронте для украинских формирований остаётся крайне сложной. По его словам, бойцам ВСУ придётся нынешней осенью сделать всё возможное для достижения поставленных целей.

Командир батальона ударных украинской армии Юрий Федоренко 27 сентября заявил, что армия России продолжает наступать в зоне СВО, несмотря на погодные изменения. Он добавил, что солдаты ВС РФ ведут наступательные операции в любую погоду.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин 30 сентября рассказал, что успех наступления российских военных зависит от многих факторов. В числе таковых он назвал растянутость фронта и низкую мотивацию бойцов ВСУ, а также тактическое планирование и использование тактики неожиданности армией России.