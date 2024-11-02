Киев, 2 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен стабилизировать фронт украинской армии. Об этом 2 ноября написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Официальный сайт президента Украины

Как напомнил Дубинский, ранее Зеленский в интервью южнокорейским медиа заявил, что экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах не сможет остановить конфликт на Украине.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас «Величайший» [глава киевского режима] не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Зеленский заявил, что в случае победы на выборах в США Трамп не сможет заставить киевский режим уступить территории Москве для урегулирования конфликта. Вместе с тем глава киевского режима признал, что республиканец может в случае победы сократить объёмы военной помощи Украине, что приведёт к её неизбежному поражению.

Экс-глава Белого дома неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьётся завершения конфликта на Украине ещё до инаугурации. Вместе с тем он не раскрыл подробности своего плана.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в сентябре отмечал, что план урегулирования украинского конфликта предусматривает создание демилитаризированной зоны. Киевский режим также должен будет предоставить Москве гарантии неприсоединения к НАТО и другим военным объединениям.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что Москва готова к разумным компромиссам для разрешения украинского конфликта, однако исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу РФ. Он добавил, что никаких «разменов» не будет.